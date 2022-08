Where Winds Meet, dove Sekiro incontra Ghost of Tsushima: un open world nell'antica Cina

Tra i videogiochi protagonisti dell'edizione 2022 della Gamescom, hanno trovato spazio poche produzioni originarie del continente asiatico. Tra queste ultime, Where Winds Meet ha conquistato l'attenzione di un'ampia fascia di appassionati.

Attualmente in sviluppo presso gli studi di Everstone Studios, questo nuovo Action RPG mira a catapultare i giocatori in un universo open world ispirato alla mitologia e alla storia dell'antica Cina. Nonostante diversi richiami agli universi ludici di Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima, Where Winds Meet abbandona dunque i confini del Giappone per condurre il pubblico alla scoperta di una versione fantasy dell'epoca in cui la Cina era guidata dalla dinastia dei Song del Nord.



Annunciato in occasione della Fiera di Colonia, l'Action RPG si è presentato al pubblico in un primo trailer di Where Winds Meet. Sotto l'egida di NetEase, Where Winds Meet è attualmente in sviluppo in esclusiva per PC, con il debutto del titolo che dovrebbe essere anticipato da una sessione di Beta. In attesa di saperne di più, la nostra Redazione si è dedicata ad un'attenta analisi delle caratteristiche di questo interessante Action RPG. Tutti i dettagli sono stati riassunti dalla ricca video anteprima dedicata che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!