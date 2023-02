While We Wait Here: uno 'psico-horror culinario' dagli autori italiani di Ravenous Devils

Di ritorno dalla dimensione vittoriana dell'orrore in stile Sweeney Todd di Ravenous Devils, gli sviluppatori italiani di Bad Vices Games annunciano ufficialmente While We Wait Here, un gestionale 'psico-horror culinario' a sfondo apocalittico.

La nuova, originalissima esperienza a tinte horror della software house italiana assume i contorni di un gestionale di cucina con tematiche psico-horror e finali multipli a cui accedere completando tutta una serie di attività ai fornelli e tra i banconi di un diner di periferia.

Oltre alle normali attività da svolgere per soddisfare le richieste della clientela del ristorante, il nostro alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per fronteggiare la paura e il panico generati da una catastrofe che sta per abbattersi sull'intero pianeta. Riuscirai a convincere i tuoi clienti a trovare riparo? Quali scelte farai e come ti comporterai durante il tuo ultimo giorno sulla Terra?

Il terrore per l'incombente apocalisse sarà quindi l'ingrediente principale delle pietanze da preparare a una clientela che, come possiamo facilmente intuire, manifesterà tutta l'inquietudine e paura per la fine imminente producendosi in un caleidoscopio di atteggiamenti, rimpianti e scelte irrazionali.

L'esperienza meditativa promessa da Bad Vices Games proporrà decine di interazioni uniche con la clientela e, con esse, tantissime sfide da completare grigliando hamburger e dispensando consigli agli astanti. Eleonora Vecchi di Bad Vices Games delinea la visione del team italiano spiegando che "quando abbiamo lanciato Ravenous Devils lo scorso aprile sapevamo di avere qualcosa di forte, ma non potevamo immaginare l'impatto che il lancio avrebbe avuto su di noi come piccolo studio indie. E ora tocca a While We Wait Here! Creare giochi è la nostra passione, e con questo annuncio vogliamo alzare l’asticella delle nostre produzioni, puntando a rilasciare un altro titolo che farà contorcere, gridare e saltare dalla sedia i giocatori!".

In attesa di conoscere la data di lancio di While We Wait Here su PC (Steam), diamo un'occhiata al video di presentazione e ai primi screenshot condivisi da Bad Vices Games per tuffarci tra i fornelli di questo intrigante inferno pre-apocalittico a sfondo culinario.