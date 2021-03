White Day 2 ritorna con un teaser trailer: cambio di titolo per l'horror coreano

L'horror coreano ad ambientazione scolastica White Day: A Labyrinth Named School sembra pronto a tornare sul mercato videoludico internazionale con un sequel.

Col il capostipite approdato su PlayStation 4 e PC nel corso dell'estate 2017, il team di Sonnori Coporation aveva condiviso con il pubblico l'annuncio di White Day 2: Swan Song nel medesimo periodo. In occasione del reveal, la produzione era stata indicata come in arrivo su PlayStation 4, con supporto a PlayStation VR. Originariamente atteso per il 2018, White Day 2 è tuttavia poi scomparso completamente dai radar dell'attualità di settore, senza mai concretizzare il proprio debutto.

Ora, dal team sudcoreano di Sonnori arriva tuttavia un teaser trailer dedicato ad un White Day 2: The Flower That Tells Lies. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato non offre molti dettagli sul gioco, limitandosi a offrire alcune criptiche sequenze e a svelare il nuovo titolo del progetto. In questa fase, non è chiaro se quanto realizzato per White Day 2: Swan Song sia stato completamente accantonato oppure se si tratti semplicemente di un cambio di titolo per il gioco. Sonnori non ha offerto dettagli in merito a quelle che saranno le piattaforme supportate, né ha indicato una finestra di lancio per l'avventura horror.