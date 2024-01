Whitethorn Winter 2024 Showcase: anche ID@Xbox parteciperà all'evento

È appena arrivato un importante annuncio di Whitethorn Games, publisher che si occupa prevalentemente di produzioni indipendenti incentrate sull'accessibilità. L'azienda, che il prossimo mese terrà un evento in streaming, ha ufficialmente svelato quali saranno i partner ufficiali, tra i quali ci sarà anche Microsoft con una delle sue iniziative.

A prendere parte all'evento, che verrà trasmesso in streaming il prossimo 8 febbraio alle ore 19:00 del fuso orario italiano, saranno ID@Xbox Developer Acceleration Program, Safe In Our World e Take This. Il primo nome ha bisogno di poche presentazioni, poiché si tratta del noto programma Microsoft dedicato agli sviluppatori più piccoli e ai loro progetti. Safe In Our World è invece un'associazione che dal 2019 si impegna per assicurare a chiunque faccia parte del mondo videoludico - dai giocatori agli sviluppatori, passando per i publisher - un ambiente accogliente e privo di discriminazioni per chi soffre di problematiche legate alla salute mentale. Take This è invece la prima azienda non-profit al mondo che si dedica alla community videoludica per combattere tutti i preconcetti sulla salute mentale.

Ecco di seguito una dichiarazione di Matthew White, CEO di Whitethorn Games:

"Siamo molto felici per l'opportunità che ID@Xbox, Safe In Our World e Take This si uniscano a noi per lo showcase con l'obiettivo di rendere l'industria più grande, accogliente ed inclusiva per tutti. Insieme, stiamo plasmando un futuro in cui ogni singola voce viene ascoltata e ogni giocatore viene rappresentato, così che l'esperienza di gioco sia più ricca."

In attesa di poter assistere all'evento, vi ricordiamo che tra i giochi che verranno mostrati ci sono anche Botany Manor, Magical Delicacy e Mythwrecked: Ambrosia Island.

Avete già letto tutti i dettagli sull'Xbox Developer Direct 2024?