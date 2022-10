Who Am I di Hideo Kojima doveva essere presentato allo State of Play di ottobre?

Secondo un rumor, Sony avrebbe cancellato il PlayStation Showcase di ottobre, l'evento autunnale avrebbe visto la presentazione di Silent Hill e del nuovo gioco di Hideo Kojima, soprannominato Who Am I come la tagline del primo poster.

A rivelarlo è l'insider Millie A, secondo la fonte Sony avrebbe annullato il PlayStation Showcase del 20 ottobre, l'annuncio era inizialmente previsto per l'11 ottobre ma ad oggi Sony non ha comunicato nulla a riguardo e sembra che l'evento non si terrà. Il motivo? La volontà di "non apparire troppo forti" agli occhi degli organi Antitrust che stanno indagando sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, per questo Sony avrebbe sospeso tutti i nuovi annunci di nuovi giochi in programma in queste settimane e nei prossimi mesi.

Millie A cita Silent Hill e Who Am I di Hideo Kojima (probabile titolo provvisorio di Death Stranding 2) come sicure presenze del PlayStation Showcase autunnale. Il fatto che Konami abbia annunciato un evento di Silent Hill in fretta e furia di domenica sera potrebbe rendere verosimile l'ipotesi di un repentino cambio di idea di PlayStation, con il publisher giapponese che si sarebbe organizzato per il reveal in autonomia e lo stesso avrebbe fatto Kojima, presentando probabilmente il suo nuovo gioco ai Game Awards di Geoff Keighley in programma a dicembre.

Le cose stanno davvero così oppure no? Restiamo in attesa di scoprirlo.