Wholesome Direct 2023: (spettacolari) INDIE per giocatori stressati

Si allunga l'elenco dei videogiochi da provare gratis su Steam in occasione della Summer Game Fest, grazie alla trasmissione del sempre piacevole Wholesome Direct.

Oltre ad annunciare l'arrivo di Unpacking su dispositivi mobile, lo show ha presentato al pubblico una marea di produzioni INDIE dai toni rilassanti. Impossibile citarli tutti, ma direttamente sul canale Twitch di Everyeye potete trovare la replica dell'appuntamento, commentata dalla redazione. Di seguito, invece, spazio ad alcune segnalazioni particolarmente meritevoli.



Partiamo con Everdeep Aurora, avventura in pixel art che mette i giocatori nei panni di un cucciolo di gatto in cerca della madre scomparsa. Un adventure pronto a condurre nelle profondità di un mondo misterioso. Se siete amanti dei libri, non potete invece perdervi Tiny Bookshop, titolo che vi trasforma in proprietari di una piccola libreria itinerante, per consigliare romanzi e racconti ovunque ve ne sia bisogno. E si viaggia anche con Townseek, avventura dallo stile estetico delizioso e da percorrere a bordo di uno squalo dirigibile.



Se siete fan dei Moomin, impossibile per voi perdervi Snufkin: Melody of Moominvalley, avventura musicale ambientata nel celebre immaginario delle creature nordiche. Ai troll preferite i gatti? Allora aggiungete alla Wishlist CATO, un puzzle platformer in cui dovrete assumere il controllo di un gatto e di un toast. Avventure in stile Paper Mario e con supporto al multiplayer cooperativo attendono invece in Baladins, alla scoperta di un gruppo di abbastanza coraggioso da voler intrattenere i concittadini con bizzarri spettacoli.

Per i giocatori talmente stressati da non poter attendere l'arrivo di una data di uscita, segnaliamo alcuni shadow drop giunti dal Wholesome Direct. Tra questi spicca Smushi Come Home, delizioso gioco di avventura ed esplorazione nel quale vestire i panni di un piccolo funghetto smarrito. Determinato a ritrovare la strada di casa, il protagonista è pronto a cavalcare capibara, dialogare con bruchi e fare parapendio con delle foglie.



Per scoprire ogni annuncio dell'evento, ricordiamo che è già disponibile la pagina Steam dedicata ai giochi mostrati al Wholesome Direct 2023.