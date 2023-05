Wholesome Direct e Future Game Show 2023: quando e dove seguire gli eventi

Pensando all'estate dei grandi annunci videoludici, già inaugurata da Sony con il PlayStation Showcase del 24 maggio, vengono subito in mente eventi come Summer Game Fest e Xbox Games Showcase, ma in realtà c'è anche altro in programma. Sabato 10 giugno, ad esempio, sarà animato da Wholesome Direct e Future Games Show. Ecco tutto ciò che bisogna sapere!

Il primo a prendere il via sarà il Wholesome Direct 2023, la cui messa in onda è prevista per le ore 18:00. Il format, inaugurato dallo sviluppatore indipendente Matthew Taylor tre anni fa, intende celebrare i giochi "wholesome", caratterizzati da un ricco storytelling, un gameplay innovativo e un comparto audiovisivo bello e rassicurante, dove i toni colorati e gioiosi la fanno da padroni a discapito della violenza e dei temi dark. Il Future Game Show Summer Showcase 2023 prenderà il via immediatamente a seguire, a partire dalle ore 19:00. L'evento organizzato dalla redazione di GamesRadar+ durerà all'incirca 70 minuti, nel corso dei quali le star di Marvel's Spider-Man Yuri Lowenthal (Peter Parker) e Laura Bailey (Mary Jane Watson) presenteranno oltre 50 videogiochi multipiattaforma.

Esattamente come durante gli altri giorni della pazza estate videoludica, anche sabato 10 giugno troverete la nostra redazione in diretta dallo studio di Milano sul canale Twitch di Everyeye, per commentare assieme a voi tutti gli annunci e gli aggiornamenti che verranno effettuati nel corso del Wholesome Direct e del Future Game Show. La live comincerà con buon anticipo rispetto alla messa in onda del primo dei due show, dunque prima delle 18:00, nel frattempo approfittatene per effettuare l'iscrizione al canale e attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo non vi perderete nessuno dei nostri appuntamenti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che dall'8 al 12 giugno Giuseppe Arace e Ilaria "Sam" Gentili saranno a Los Angeles per seguire in presenza Summer Game Fest, Xbox Showcase e Ubisoft Forward, e provare con mano le novità più importanti, dunque monitorate anche i nostri profili su TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, oltre al canale Telegram dell'Orda di Everyeye, per rimanere aggiornati sulle loro avventure losangeline.