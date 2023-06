Whoopi Goldberg vuole giocare a Diablo 4! L'appello dell'attrice a Blizzard

A breve distanza dal debutto di Whoopi Goldberg nel mondo dei graphic novel, la nota attrice svela una sua ulteriore passione: la serie di videogiochi di Diablo!

Con un video pubblicato su Instagram - lo trovate in calce a questa news -, la protagonista di Sister Act ha confessato di essere una fan storica della saga Blizzard. Dopo aver trascorso decine di ore sui precedenti capitoli, Whoopi Goldberg non vedeva dunque l'ora di poter mettere le mani su Diablo IV. Dopo aver acquistato una copia del gioco, tuttavia, si è resa conto di un grave problema: l'impossibilità di giocare l'avventura su dispositivi Apple. L'attrice, a quanto racconta, ha da sempre giocato la serie su Mac e ora ha deciso di lanciare un appello direttamente a Blizzard per chiedere che anche Diablo IV possa arrivare sull'ecosistema Apple.



Al momento, nessuna replica ufficiale da parte degli sviluppatori di casa Activision, che hanno di recente confermato di essere al lavoro sullo sviluppo di ben due espansioni di Diablo IV. In attesa di eventuali aggiornamenti dal mondo di Sanctuarium, ricordiamo che di recente proprio l'ecosistema Apple sembra aver beneficiato di una rinnovata attenzione da parte del mondo del gaming. Tra gli annunci più recenti, troviamo ad esempio la conferma dell'arrivo di Death Stranding: Director's Cut su Mac.