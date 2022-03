Wii e DSi Shop non funzionano: Nintendo ha bloccato il download dei giochi acquistati?

Nonostante Nintendo abbia già provveduto alla chiusura di Wii e DSi Shop Channel, i possessori delle passate console della casa di Kyoto potevano comunque accedere allo store per scaricare i videogiochi già acquistati... fino a pochi giorni fa. Dal 16 marzo, infatti, i server di Wii e DSi Shop sono totalmente offline.

Come segnalato da molti utenti sui social e sui forum videoludici più frequentati, ogni tentativo di connessione ai server Nintendo tramite i canali ufficiali di Wii e DSi Shop restituisce da qualche giorno il messaggio di errore con Codice 290502 che, dalle indicazioni offerte dal Supporto ufficiale dell'azienda nipponica, segnala un "problema generico alla connessione che rende impossibile accedere ai server a causa di interferenze nel segnale wireless".

Il mancato accesso alla funzione di download dei contenuti digitali acquistati su Wii e Nintendo DS prima del blocco degli store, di conseguenza, sarebbe dovuto a un non meglio precisato errore wireless nella connessione ai server della casa di Super Mario. Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Nintendo non hanno ancora offerto un chiarimento o spiegato se la disconnessione dai server di Wii e DS sia o meno intenzionale e, quindi, destinata a rimanere tale.

Ad ogni modo, nel febbraio di quest'anno Nintendo ha preannunciato l'intenzione di cessare ogni attività legata all'acquisto di videogiochi e applicazioni dagli store di Wii U e 3DS a partire da marzo 2023. In attesa di un riscontro da parte del colosso videoludico giapponese, riavvolgiamo il nastro dei ricordi proponendovi questo speciale sui giochi di lancio di Wii.