Wii e GameCube: l'emulatore Dolphin fa passi da gigante grazie ai bug di True Crime

Mentre in rete prosegue il dibattito della community sull'ultimo gioco PS2 impossibile da emulare su PC, i programmatori di Dolphin raccontano l'incredibile impegno profuso in questi ultimi sette anni per migliorare l'emulatore di Nintendo Wii e GameCube sfruttando, ebbene sì, i bug di un "clone di GTA".

Dalle colonne di PCGamesN, i membri del team che sta dando forma a Dolphin sottolinea come "nel corso di sette anni, i nostri sviluppatori hanno trascorso centinaia di ore a eseguire il codice debug per un particolare glitch di True Crime New York City che provocava l'arresto anomalo del gioco".

Il grave bug emerso nella versione per console Nintendo dell'action sandbox di Luxoflux e Underground Development consisteva in una erronea gestione del flusso dati generato dalla fisica ingame: ogni volta che un modello poligonale "dinamico" (dai personaggi alle armi impugnate) collideva con un altro oggetto dello scenario, l'engine divideva quei dati per zero attraverso una gestione in virgola mobile compatibile con la versione PS2 ma non con il porting di True Crime NYC per GameCube.

Inizialmente, i programmatori di Dolphin credettero che il problema dipendesse dall'emulatore stesso, ma solo dopo aver eseguito per anni dei cicli di debug scoprirono che la causa del glitch e dei crash improvvisi del gioco risiedeva proprio nel codice utilizzato dal gioco nel suo porting GameCube.

Dopo essere venuti a capo del problema, i programmatori hanno così fatto tesoro del lavoro di debug svolto negli anni su True Crime NYC e promettono di migliorare le prestazioni dell'emulatore, specie nell'esecuzione dei vecchi titoli multipiattaforma per PS2 e GameCube.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.