Wii avrebbe potuto chiamarsi Famicom Infinite o Easy Nintendo: proposti oltre 140 nomi

Nintendo Wii è una delle console più iconiche del nuovo millennio, eppure il suo nome ha generato più di qualche perplessità all'inizio. Alla fine è entrato nell'immaginario collettivo e oggigiorno nessuno potrebbe immaginarne uno diverso, tuttavia, come sempre accade in questi casi, è stato il risultato di una lunghissima selezione.

I più vecchietti tra voi, probabilmente, ricorderanno che il nome in codice della console era Revolution. Uno dei documenti trapelati da un recentissimo leak di Nintendo rivela tuttavia che la casa di Kyoto prese in considerazione centinaia di nomi per la sua console, alcuni nostalgici, altri piuttosto fantasiosi. Molte proposte prevedevano l'inclusione del nome Famicom, identificativo giapponese dello storico NES: tra le tante figurano Famicom Beyond, Famicom Happy, Famicom Infinite, My Famicom, RE:Famicom e Total Famicom Computer.

Ci sono poi Nintendo Air, Nintendo Entrance, Nintendo EARTH, Nintendo GAME MASTER, Nintendo HOPE, Nintendo PANDRA, Nintendo Prime, Nintendo Proposta, Nintendo LIFE, Easy Nintendo, Enter Nintendo e molte, moltissime altre. Potete consultare le oltre 140 proposte dirigendovi a questo indirizzo. Qual è la vostra preferita? Secondo voi Nintendo ha fatto bene ad optare per Wii?

A proposito delle console della casa di Kyoto, secondo un'indiscrezione Nintendo potrebbe presto smettere di accettare nuovi giochi per gli eShop di 3DS e Wii U.