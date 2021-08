Wii: qual è l'ultimo videogioco uscito per la console Nintendo?

Nintendo Wii è stata una delle console da gioco più diffuse e più di successo dell'intera storia, con una base installata totale di più di 100 milioni di unità vendute complessivamente nel corso di ben più di 10 anni di storia, a partire dalla sua prima data di pubblicazione, avvenuta il 19 novembre 2006.

La nomea di Nintendo Wii che la vede come una console ideale per le famiglie e per i videogiocatori di tutte le età e di ogni livello di esperienza è sempre stata piuttosto veritiera, grazie alla presenza nel catalogo dei software pubblicati per questa console Nintendo di un grande numero di titoli estremamente diversificati e di gadget decisamente unici e dallo scopo non sempre prettamente ludico, come ad esempio Wii Balance, la piattaforma per lo sport venduta separatamente e utilizzabile con alcuni giochi di Nintendo Wii.

In generale, nel corso degli anni vennero pubblicati un totale di circa 1300 videogiochi differenti sul continente europeo per Nintendo Wii, 64 dei quali sviluppati e pubblicati direttamente da Nintendo stessa: di questi, il più venduto fu Wii Sports, titolo che raggiunse l’incredibile cifra di 83 milioni di copie piazzate - anche se va detto che per molto tempo venne inserito all’interno delle confezioni della console e venduto in bundle con essa, dunque questo incredibile risultato va leggermente riconsiderato sulla base di questa informazione. L’ultimo videogioco in assoluto pubblicato per Nintendo Wii fu invece Just Dance 2020, sviluppato da Ubisoft ed uscito al tempo su tutte le piattaforme da gioco di vecchia e nuova generazione presenti sul mercato e pubblicato il 5 novembre del 2019, ben 13 anni dopo l’uscita della console di Nintendo sul mercato internazionale.