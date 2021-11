Wii, la rivoluzione in casa Nintendo: la storia di un trionfo videoludico!

Sotto la guida del compianto Satoru Iwata, il colosso videoludico di Kyoto mise in atto una vera e propria rivoluzione, portando sul mercato internazionale la sua Nintendo Wii.

Con la settima generazione di console, Nintendo decideva di allontanarsi radicalmente dal principio della potenza bruta inseguito da Sony e Microsoft, per cercare di fatto di "inventare" una nuova utenza. Con il nome in codice di "Revolution", Nintendo Wii si rivelò essere il prodotto finale di questa articolata riflessione. Con un comparto hardware decisamente modesto, l'erede di Nintendo GameCube puntava tutto sulla versatilità delle esperienze di fruizione proposte dal nuovo controller.

Sfruttando i sensori di movimento, l'ormai iconico controller di Nintendo Wii rappresentava un vero e proprio cavallo di Troia, in grado di portare la console anche nelle case di coloro che non si erano mai considerati grandi appassionati di videogiochi. Esperienze come Wii Sports rappresentarono per moltissimi utenti il primo contatto con l'universo videoludico, con Nintendo Wii che riusciva rapidamente a raggiungere traguardi commerciali da record.



