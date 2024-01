Il Wii Shop amatoriale ha già chiuso i battenti: addio RiiShop

Come i fan Nintendo ben ricorderanno, il Wii Shop di Nintendo Wii è stato chiuso ufficialmente nel 2019 rendendo dunque impossibile acquistare nuovi contenuti con la celebre console Nintendo. Nelle ultime settimane era emerso in beta pubblica il RiiShop, un revival amatoriale dello store che, tuttavia, ha avuto vita molto breve.

Il RiiShop ha infatti già chiuso i battenti poco dopo essere entrato in beta, come confermato anche una brevissimo video su Youtube. Non ci sono al momento spiegazioni ufficiali dietro la fine del progetto amatoriale realizzato da un ragazzo di 14 anni, ma alcune ipotesi e testimonianze sono state raccolte su Reddit aiutando così ad avere un quadro più chiaro della vicenda: la ragione principale dietro lo stop a RiiShop sarebbe collegata alla tossicità raggiunta dagli utenti del canale Discord del progetto. Trattandosi di un progetto in beta con ancora varie problematiche, più utenti avrebbero preso di mira il suo creatore con insulti e minacce che lo avrebbero dunque spinto a porre fine al RiiShop.

A questo si aggiungerebbe il possibile rischio di problemi legali con Nintendo, la quale comunque non avrebbe avuto alcun ruolo nella chiusura di RiiShop. Data la situazione venutasi a creare, con tutta probabilità per il quattordicenne non valeva la pena proseguire con la sua idea, da qui la decisione di fermare tutto. Il negozio digitale di Nintendo Wii, insomma, sembra destinato a rimanere solo un ricordo.