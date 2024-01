Wii U e 3DS, addio ai servizi online per tutti i giochi: Nintendo fissa la data definitiva

Era già stato confermato lo scorso ottobre: l'online di Nintendo Wii U e 3DS sta per chiudere per sempre, con Nintendo che aveva fissato per aprile 2024 lo stop ai servizi di rete per i giochi delle sue due console. Adesso c'è una data ben definita.

Come confermato attraverso il proprio sito ufficiale, i servizi online dei software per Wii U e 3DS cesseranno di esistere a partire dall'8 aprile 2024: da questa data i giocatori non potranno più accedere a classifiche online e partite multiplayer, così come non verranno distribuiti ulteriori dati o aggiornamenti relativi ai giochi delle due piattaforme. Tutti i giochi e contenuti scaricabili già acquistati tramite il Nintendo eShop, così come gli update, continueranno ad essere disponibili per il download "per il prossimo futuro" e potranno essere regolarmente utilizzati offline. Restano online anche Pokémon Bank e Poké Transporter, sebbene non sia esclusa una loro chiusura in un secondo momento più avanti.

Si sta dunque per chiudere un'era in casa Nintendo, pronta a lasciarsi definitivamente alle spalle Wii U e 3DS in modo così da concentrarsi totalmente sul presente rappresentato da Nintendo Switch e su un futuro ancora tutto da scoprire. E nonostante sia fuori produzioni già dal gennaio 2017, un unico Wii U nuovo è stato acquistato nel 2023 negli Stati Uniti: nel suo piccolo, dunque, la sfortunata console ha saputo ancora una volta far parlare di sé.