Wii U si aggiorna, nuovo update del firmware dopo più di due anni

A sorpresa, Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per Wii U, console uscita nel 2012 e rimasta in commercio fino al 2016, poco prima dell'arrivo di Switch lanciato nel 2017. Ma quali migliorie comporta questo nuovo aggiornamento del software?

In realtà il Firmware Update 5.5.5 non porta in dote nessuna reale novità, limitandosi a migliorare la stabilità generale e durante l'utilizzo di giochi e app, una semplice patch di manutenzione come ne abbiamo viste tante in questi anni anche per PlayStation 3 e PlayStation Vita, console che hanno terminato da tempo il proprio cammino commerciale.

L'ultimo update al firmware di Wii U risale al settembre 2018 e anche in quel caso si trattava di una semplice patch di aggiornamento "sotto il cofano" e del resto è difficile aspettarsi nuove funzionalità per un hardware fuori produzione.

Per quanto possa sembrare curioso, nel 2020 Wii U ha visto anche il lancio di un nuovo gioco, ovvero Shakedown Hawaii, sequel del più celebre Retro City Rampage. Difficilmente usciranno altri titoli per la piattaforma e quest'anno anche Ubisoft ha mancato l'appuntamento con Just Dance, non disponibile per Wii e Wii U. Quanto ha venduto Nintendo Wii U? Secondo le ultime stime la console ha piazzato 13.56 milioni di unità e 95 milioni di videogiochi.