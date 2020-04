Wii U e Nintendo 3DS, addio agli store online: eShop presto disabilitato in molti Paesi

Come ricordatoci dal terzo anniversario di Mario Kart 8 Deluxe, sono ormai oltre tre anni che Nintendo Switch è approdata sul mercato videoludico, affermandosi come nuova ammiraglia della Casa di Kyoto.

Un percorso di successo che ha visto la console ibrida ereditare progressivamente sia i brand tradizionalmente "casalinghi" sia i franchise più celebri delle portatili della Grande N. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Fire Emblem: Three Houses, passando per Pokémon Spada e Scudo o Luigi's Mansion 3 fino al recente Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch si è ormai resa a pieno titolo erede tanto di Wii U quanto di Nintendo 3DS.

Nono sorprende dunque che le due antesignane stiano progressivamente concludendo il proprio ciclo vitale. A partire dal 31 luglio di quest'anno, il Nintendo eShop sarà disattivato in molti Paesi, collocati principalmente nell'area caraibica e latinoamericana. Di seguito, l'elenco completo degli Stati interessati:

Anguilla

Antigua/Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

Bolivia

Isole Vergini Britanniche

Isole Cayman

Cile

Colombia

Costa Rica

Dominica

Repubblica Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guyana Francese

Grenada

Guadalupa

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Giamaica

Martinica

Montserrat

Antille Olandesi

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

St. Kitts e Nevis

St. Lucia

St. Vincent e Grenadine

Suriname

Trinidad e Tobago

Isole Turks e Calcos

Isole Vergini Americane

Uruguay

Venezuela

Il definitivo passaggio di consegne trae Nintendo Switch è un dato di fatto da ormai diverso tempo, ma la chiusura dell'accesso allo store online delle due console rende questa transizione ormai ufficiale. Avete ancora in casa un Wii U o un 3DS, state ancora sfruttando il parco titoli delle due console?Volgendo lo sguardo al futuro, ricordiamo che sono ancora molte le IP storiche della grande N di cui si attende il ritorno su. Tra queste, spicca ovviamente la saga di Samus Aran, con i fan in fervente attesa di poter apprendere nuovi dettagli sullo stato di sviluppo di Metroid Prime 4 , ma resta alta l'attesa anche per produzioni come Bayonetta 3 e Shin Megami Tensei V.