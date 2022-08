Wii U e Nintendo 3DS non mollano: le due console si aggiornano ancora

Mentre si prepara ad attuare la chiusura definitiva di Nintendo eShop su Wii U e Nintendo 3DS, la Grande N pubblica a sorpresa due nuovi aggiornamenti dedicati alle console.

Wii U, antesignana della ben più fortunata Nintendo Switch, accoglie in particolare l'aggiornamento di sistema 5.5.6. Come del resto prevedibile, la patch non sembra aver introdotto grandi novità sull'hardware, limitandosi ad incrementarne il livello di efficienza e stabilità. Ad ormai oltre nove anni di distanza dal debutto di Nintendo Wii U, la patch rappresenta il primo update distribuito per l'hardware nel corso dell'intero 2022.

Per quanto riguarda invece la console portatile, Nintendo 3DS accoglie ora il firmware 11.16.0-48. Anche in questo caso, non ci sono importanti variazioni da segnalare, con l'intervento che ancora una volta si concentra sul rafforzamento della stabilità e dell'efficienza della console.



Da pochi giorni, lo ricordiamo, è stata disattivata la possibilità di trasferire fondi sugli eShop di Wii U e Nintendo 3DS, in vista della già citata chiusura definitiva degli store. Quest'ultima dispone già di una data precisa, fissata dal colosso di Kyoto al prossimo 27 marzo 2023. A partire dalla prossima primavera, dunque, il Nintendo eShop cesserà di essere operativo sia su Nintendo 3DS sia su Nintendo Wii U.