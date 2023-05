Wii U: Nintendo interromperà presto il servizio di riparazione in Giappone

Wii U porta sulle spalle ormai più di 10 anni, e Nintendo ha confermato che sospenderà in maniera definitiva il servizio di riparazione dedicato alla console e alle sue periferiche in Giappone.

Tramite una nota ufficiale, Nintendo Japan ha così dichiarato riguardo alla cessazione del servizio dedicato a Wii U: "Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare agli utenti Wii U e apprezziamo la vostra comprensione. Se state pensando di riparare la console Wii U o le sue periferiche, fate domanda il prima possibile". Le riparazioni proseguiranno sino a quando i team di supporto avranno a loro disposizione i pezzi di ricambio, dopodiché il servizio verrà definitivamente abbandonato.

Nintendo ha iniziato a ridurre il supporto per Wii U all'inizio di quest'anno, quando ha chiuso gli eShop di Wii U e 3DS, rendendo impossibile l'acquisto di giochi digitali su entrambi i sistemi. La possibilità di riscattare carte eShop prepagate per aggiungere denaro al saldo è già stata interrotta nell'agosto 2022. Come rivelato da VGC, circa 1000 giochi eShop digitali sono scomparsi per sempre ora che le transazioni eShop 3DS e Wii U sono terminate. La chiusura degli eShop di Wii U e 3DS ha comportato anche la fine del servizio Virtual Console su queste piattaforme, ed ora gli unici giochi retrò forniti da Nintendo sono quelli disponibili tramite Switch Online.