Wii U non è morta: c'è un gioco horror in arrivo, supporta anche la Balance Board

Credevate che Wii U fosse morta? Probabilmente sì, a ragione anche. Tuttavia la vecchia console di Nintendo, nonostante sia annoverabile tra i più cocenti insuccessi della casa di Kyoto, ha ancora qualcosina da dire, dal momento che nel 2022 accoglierà un nuovo gioco.

A pochi mesi dall'uscita di Captain U, un platform 2D che credevamo essere l'ultimo vagito di una console morente, apprendiamo dell'esistenza di Silver Falls White Inside Its Umbra, un gioco horror destinato ad arrivare sull'eShop di Nintendo Wii U nel corso del 2022 con tanto di supporto alla Balance Board, utilizzabile come sistema di movimento alternativo. Lo sviluppatore Jerrel Dulay ha condiviso il primo video di gameplay per mostrarci le meccaniche di gioco, che tra le altre cose prevedono l'impiego dei controlli di movimento per illuminare con la torcia specifiche zone dei livelli.

Dulay ha spiegato che il suo team non ha i mezzi necessari per pubblicare il gioco in formato fisico, in compenso Silver Falls White Inside Its Umbra uscirà in esclusiva nella regioni PAL dell'eShop. È evidente, quindi, che Nintendo sta ancora accettando richieste di pubblicazione per una console che si porta più di nove anni sul groppone, tra l'altro già superata nelle vendite da una giovanissima (e irreperibile) PS5.