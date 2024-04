Wii U offline: Nintendo 'abbandona' Call of Duty, ma è solo un arrivederci

Il preannunciato addio ai servizi online di Wii U e 3DS ha comportato la chiusura delle lobby multiplayer degli ultimi capitoli di Call of Duty approdati su console Nintendo. Ma è solo un arrivederci...

Tenendo fede alle indicazioni offerteci a inizio anno, l'8 aprile la casa di Kyoto ha deciso di 'staccare la spina' a tutte le funzionalità online di Wii U e 3DS, determinando in questo modo la dismissione ufficiale delle componenti multiplayer nei videogiochi che comprendevano tali modalità.

Tra i tanti titoli interessati dalla chiusura delle funzioni in rete delle piattaforme portatili e casalinghe che hanno preceduto il lancio di Switch e della sua famiglia di piattaforme ibride troviamo, appunto, gli ultimi capitoli della serie sparatutto di Call of Duty transitati su console Nintendo: ci riferiamo a CoD Black Ops 2 e CoD Ghosts.

L'addio al multiplayer su Wii U dei due episodi dell'iconica serie FPS di Activision approdati nel novembre del 2012 e nel medesimo mese dell'anno successivo ha così decretato, seppure indirettamente, la fuoriuscita 'ufficiale' di Call of Duty dalla galassia di console e servizi Nintendo, come sottolineato dai tanti appassionati della serie che stanno commentando (non senza critiche) le ultime mosse della Grande N.

L'accordo stipulato con Microsoft dalla casa di Kyoto nel corso della lunga battaglia legale ingaggiata dal colosso tecnologico di Redmond per acquisire Activision Blizzard, ad ogni modo, consentirà a Nintendo di accedere per i prossimi 10 anni alla serie di Call of Duty, di conseguenza in futuro assisteremo certamente al ritorno dell'IP campione di incassi... magari già a partire dal prossimo capitolo in funzione dei rumor sull'arrivo di Switch 2?

