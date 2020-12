Wii U in riparazione: Nintendo restituisce una fede nuziale

Se inviare un console in assistenza per una riparazione non è mai una necessità che si accoglie con spensieratezza, tale scelta potrebbe inaspettatamente rivelarsi più saggia del previsto.

A dimostrarlo è quanto accaduto a in videogiocatore nipponico, che ha di recente avuto la necessità di inviare il proprio hardware Nintendo al team di riparazione del colosso di Kyoto. Il suo Nintendo Wii U, infatti, presentava delle problematiche impossibili da risolvere senza ricorrere all'assistenza. L'appassionato non offre dettagli specifici in merito alla natura delle problematiche che affliggevano la console, ma ha in compenso scelto di documentare sui social network la modalità con la quale la compagnia videoludica ha provveduto a risolvere la situazione.



Come potete infatti verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, il giocatore giapponese si è visto recapitare a casa non solo il suo Wii U riparato, ma anche un sacchettino di plastica trasparente contenente...una fede nuziale! Il "colpevole" sembra essere una delle figlie della coppia di giocatori, che ha quanto pare si è divertita ad utilizzare la console come una sorta di salvadanaio. L'assistenza Nintendo, ad ogni modo, non si è limitata a recuperare la fede e restituirla al legittimo proprietario, ma anche provveduto a ripulirla minuziosamente!