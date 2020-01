Wii U è viva e lotta insieme a noi: in arrivo un famoso gioco indie sulla console Nintendo

L'Entertainment Software Rating Board (meglio conosciuta come ESRB) conferma il sorprendente arrivo di un nuovo videogioco su Wii U, la sfortunata console Nintendo che ha preceduto l'arrivo di Switch e che da inizio 2017 è ormai fuori produzione.

Sulla scorta delle informazioni condivise dall'ente americano preposto alla classificazione dei titoli in procinto di essere lanciati, scopriamo infatti che l'identikit del "misterioso" videogioco indie destinato ad approdare su Wii U corrisponde a quello di Shakedown Hawaii, un action sparatutto a mondo aperto che si ispira ai primi capitoli di Grand Theft Auto e al comparto grafico delle console a 8 e 16 bit.

Il rating ESRB della versione Wii U di Shakedown Hawaii ne descrive i contenuti in previsione del suo arrivo sul mercato, si presume entro e non oltre la prima metà del 2020: il sandbox di Vblank Entertainment, sequel di Retro City Rampage, è già disponibile su PC, PS4 e Switch dal maggio dello scorso anno, ma non su Xbox One dove il team diretto da Brian Provinciano lamenta dei problemi legati al processo di autenticazione.

Tutto questo, mentre in rete continuano a rimbalzare i rumor e gli indizi sui misteriosi giochi Wii U in arrivo su Nintendo Switch. Sapevate inoltre che nel giugno del 2019 Wii U ha ricevuto un nuovo aggiornamento firmware?