Wii è ancora in vendita? Dove trovare la console Nintendo

La Wii è considerata una delle console più rivoluzionarie di sempre, merito non solo del suo sistema di controllo incentrato sui sensori di movimento, ma anche per essersi rivolta anche a un pubblico di giocatori casuali e famiglie. Caratteristiche che le hanno permesso di vendere oltre 101 milioni di unità sin dal debutto nel 2006.

Ma la console Nintendo è in vendita ancora oggi? In linea teorica la risposta sarebbe no: la casa di Kyoto ha infatti cessato la produzione e distribuzione della sua console nel 2013 in tutto il mondo, per concentrare così tutti i suoi sforzi sul suo successore, Wii U, e sul sistema portatile 3DS. All'atto pratico, tuttavia, trovare una Wii ancora in vendita nei negozi, come ad esempio GameStop, potrebbe non essere un evento così raro. L'enorme diffusione del sistema ha comportato che in tanti la riportassero nei negozi, dandola magari in permuta per comprare una nuova console. E così la reperibilità di Wii nel mercato dell'usato continua ancora oggi ad essere concreta e neanche economicamente troppo impegnativa. Tante sono inoltre le versioni prodotte di Wii, cosa che facilita ulteriormente la possibilità di trovarne qualcuna da portarsi a casa, senza contare la sua ampia disponibilità sulle più popolari piattaforme di e-commerce.

Il tutto senza dimenticare che anche i giochi usati per Wii si possono trovare in vendita. Se è vero che la maggior parte dei titoli più comuni da trovare oggi siano prodotti rivolti prevalentemente a un pubblico casual, con un pizzico di fortuna si potrebbero ancora trovare alcune delle sue opere migliori, come Super Mario Galaxy, Donkey Kong Country Returns o The Legend of Zelda Twilight Princess per fare alcuni nomi. E anche in questi casi, molto spesso senza neanche il bisogno di dover sborsare cifre particolarmente alte.

Sapevate inoltre che Just Dance 2020 è stato l'ultimo gioco in assoluto pubblicato su Nintendo Wii? Nel frattempo la nuova console ibrida di Nintendo continua a registrare grandissimi numeri e sono in tanti a pensare che Nintendo Switch supererà le vendite di Wii.