WiiBoy Color: un modder trasforma Nintendo Wii in una console portatile!

Da grande appassionato di retrogaming e di console della casa di Kyoto, lo youtuber GingerOfMods si è cimentato in un progetto amatoriale a dir poco singolare per dare forma a WiiBoy Color, una versione portatile di Nintendo Wii che si ispira alle forme e al design del Game Boy.

Per esaudire il suo sogno di trasformare Wii in una piattaforma portatile, il creatore di contenuti ha smontato la console Nintendo e ricollocato tutti gli elementi hardware all'interno di una scocca in plastica stampata in 3D dallo stesso autore di questo progetto.

Come è possibile intuire osservando il trailer in apertura d'articolo, lo youtuber ha dovuto superare non poche difficoltà nel reingegnerizzare Wii e fare in modo i suoi componenti hardware potessero occupare uno spazio inferiore. Con l'ausilio di una buona saldatrice e di tanta pazienza, GingerOfMods ha comunque raggiunto il suo scopo con l'ausilio di diversi componenti recuperati da altre console, come i pulsanti di DS Lite e il circuito di un controller del GameCube.

