Wild Arena Survivors è disponibile: il battle royale gratis era uno spin-off di Far Cry?

Gli utenti più attenti ai leak a tema Ubisoft ricorderanno sicuramente l'immagine di Wild Arena Survivors trapelata qualche mese fa. In maniera del tutto inaspettata, l'azienda francese ha pubblicato il battle royale gratis e, stando alle informazioni diffuse da un insider, 'Far Cry' è stato rimosso dal titolo.

Dalle dichiarazioni di un informatore anonimo alla redazione di mobilegamer.biz, il gioco era in origine uno spin-off multiplayer della celebre serie Ubisoft intitolato Far Cry: Wild Call ma, a causa degli scarsi risultati ottenuti durante la fase di testa porte chiuse e per ridurre i costi di pubblicizzazione, è stato rimosso ogni riferimento al brand. Vista la presenza di animali esotici e ambientazioni che ricordano molto quelle viste in Far Cry 3, è molto probabile che i dettagli diffusi dall'insider siano affidabili, pur non essendoci al momento conferme ufficiali.

In ogni caso, il gioco è disponibile già su Android e iOS e può essere scaricato gratuitamente. Si tratta di un battle royale con meccaniche da twin stick shooter e da MOBA, dal momento che le partite prevedono la partecipazione di 40 giocatori e sopravvissuti con caratteristiche uniche.

Ecco di seguito i link per il download del gioco:

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Ubisoft sta ancora sviluppando Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, versione per smartphone del celebre shooter tattico con visuale in soggettiva.