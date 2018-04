Wild Arms Million Memories: confermato il lancio nel 2018

ForwardWorks, sussidiaria di Sony Interactive Entertainment, ha confermato che Wild Arms Million Memories uscirà in Giappone nel corso del 2018 su App Store e Google Play, compatibile con smartphone e tablet iOS e Android.

Wild Arms Million Memories è il nuovo episodio della serie sviluppato appositamente per piattaforme mobile, basato su una storia originale con personaggi del tutto nuovi, insieme a vecchie conoscenze della saga. Lo sviluppo è supervisionato da Akifumi Kaneko, game designer del gioco originale.

Il 16 maggio Sony Music Records Japan pubblicherà Million Memories, brano principale della colonna sonora del gioco, contatto da Rin Akatsuki. Al momento non ci sono dettagli riguardo il possibile arrivo di Wild Arms Million Memories in Occidente ma considerando la buona popolarità del brand sembra molto probabile che l'app possa essere resa disponibile anche in Europa.