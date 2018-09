Wild Arms Million Memories esce la prossima settimana in Giappone

ForwardWorks e Wright Flyer Studios hanno annunciato che Wild Arms Million Memories sarà disponibile in Giappone dalla prossima settimana e più precisamente dal 26 settembre.

Il nuovo Wild Arms potrà essere scaricato gratis (Free To Play) da App Store e Google Play, compatibile con iOS e Android. Il gioco ha raggiunto quota 200.000 pre-registrazioni, i giocatori riceveranno dunque i seguenti bonus:

50,000 pre-registrazioni – Monete x10

100,000 pre-registrazioni – Gemme x100

200,000 pre-registrazioni – The One Who Inherited Tears ARM

Gli sviluppatori hanno aggiunto due ulteriori step, con 400 gemme in regalo al raggiungimento delle 250.000 pre-registrazioni e il bonus Brother's Intentions Carried Out a quota 300.000 utenti registrati. Al momento non sappiamo se Wild Arms Million Memories arriverà anche in Europa, gli sviluppatori non hanno rivelato nulla per quanto riguarda il lancio in Occidente.