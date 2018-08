Wild Arms Million Memories: nuovo trailer del gioco, reveal completo il 31 agosto

ForwardWorks, divisione mobile di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato che nuovi dettagli su Wild Arms Million Memories (precedentemente conosciuto come Wild Arms Next) saranno svelati tramite un livestream in programma il 31 agosto.

Lo showcase sarà trasmesso in diretta su YouTube, in questa occasione gli sviluppatori dovrebbero annunciare importanti dettagli sul gameplay e probabilmente anche la data di uscita: al momento il lancio del gioco è previsto per il 2018 in Giappone su dispositivi iOS e Android.

ForwardWorks ha pubblicato anche un video di Wild Arms Million Memories che ripercorre la storia del franchise e permette di dare un primo ascolto al brano Million Memories cantato da Rin Akatsuki. Ricordiamo che ForwardWorks sta lavorando per riportare in vita anche un secondo classico targato Sony, Arc The Lad, come testimoniato dal recente annuncio di Arc The Lad R per smartphone.