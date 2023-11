Wild Bastards: trailer d'annuncio per l'FPS roguelike degli autori di Void Bastards

Fra i numerosi titoli svelati in occasione del PC Gaming Show Most Wanted 2023 troviamo anche Wild Bastards, lo sparatutto in prima persona in lavorazione presso lo stesso team che ha dato vita a Void Bastards, gioco con cui condivide lo stile grafico.

Annunciato con un trailer, Wild Bastard è uno shooter con visuale in soggettiva ambientato nel selvaggio west. Il titolo alterna momenti in cui bisogna affrontare orde di nemici come in un qualsiasi FPS ad altre in cui occorre pianificare ogni azione come in uno strategico a turni. A condire il tutto vi sono alcune meccaniche tipiche dei roguelike che renderanno ogni partita diversa da tutte le altre per ambientazioni, nemici, armi e potenziamenti. Pare inoltre che vi sia un totale di tredici diversi personaggi giocabili, ciascuno con le sue caratteristiche speciali.

In attesa di poterne sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che il suo debutto è previsto entro la fine del 2024 su PC, attraverso Steam. Almeno per il momento, non sembra esserci intenzione da parte del publisher e della software house di portare il gioco su console, ma non è da escludere che il titolo approderà su PS5 e Xbox Series X|S in un secondo momento.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco può già essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam.