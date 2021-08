WiLD: l'attesa esclusiva PlayStation è stata cancellata? Jeff Grubb ne è sicuro

WiLD, la chiacchierata e misteriosa esclusiva per PlayStation 4 annunciata nel lontano 2014, torna a far parlare di se con una notizia tutt'altro che positiva. Stando a quanto riferito da Jeff Grubb l'avventura di Wild Sheep Studio è stata cancellata.

Il gioco ideato da Michel Ancel, autore di Rayman e Beyond Good & Evil, era stato presentato durante la vetrina PlayStation del Gamescom 2014. Da allora WiLD ha fatto alcune apparizioni sporadiche fino al 2017, anno in cui è scomparso definitivamente dalla scena. Nell'ultima puntata del podcast Giant Bomb, il noto giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che il titolo ha definitivamente cessato la produzione: "Posso confermare che il gioco è andato. Non c'è più Wild...Wild è morto". L'insider ha poi aggiunto: "Penso che Michel Ancel abbia abbandonato il progetto...non ci sta più lavorando, è stato chiuso. Il team forse sta cercando di lavorare su altri progetti".

Nel corso dell'estate la pagina Linkedln di Wild Sheep Studio aveva riacceso le speranze dei fan proprio grazie a vari annunci di lavoro pubblicati per la ricerca di figure professionali, alcuni dei quali citavano espressamente WiLD. Insomma, le indicazioni di Jeff Grubb e i segnali degli sviluppatori sembrano contraddirsi a vicenda. Non rimane che attendere un'eventuale comunicazione ufficiale da parte di Wild Sheep Studio o dallo stesso Michel Ancel per fare chiarezza sul futuro dell'attesa esclusiva PlayStation.