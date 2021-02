WiLD esiste ancora e uscirà su PS5? Un annuncio di lavoro ridona speranza

Dopo essere stato annunciato durante la GamesCom 2014 come esclusiva PlayStation 4, non sono state molte le occasioni in cui Wild si è mostrato al pubblico, con il gioco ideato da Michel Ancel che è sparito dai radar da ormai svariati anni.

Comprensibilmente, in tanti pensano che ormai il progetto sia completamente naufragato, ma già durante lo scorso anno erano stati avvistati online due nuovi artwork tratti dal gioco. Sembra che, nonostante le evidenti difficoltà incontrate nel corso dello sviluppo, Wild Sheep Studios non abbia mai abbandonato l'idea di ultimare i lavori su WiLD.

A dare ulteriore conferma che la software house si trova tutt'ora impegnata sul survival open world, ecco saltare fuori un annuncio lavorativo - di appena un giorno fa - in cui Wild Sheep Studio si dice alla ricerca di nuovi talenti per proseguire lo sviluppo del gioco. Il candidato, che si propone per il ruolo di senior gameplay programmer, dovrà aver fatto esperienza con almeno "un titolo open world o un gioco d'azione in 3D" e con elementi di programmazione come "IA, animazioni e 3C". Lo studio offrirà al suo nuovo collaboratore "tecnologie proprietarie con un codice di sviluppo e un set di tool ampiamente avviati".

Che il titolo possa davvero essere ripresentato al pubblico nel corso dei prossimi mesi, magari reinterpretato dai suoi sviluppatori per girare al meglio su PlayStation 5? Nonostante il reiterato silenzio di Wild Sheep Studios, gli indizi che di tanto in tanto riusciamo a catturare in rete stanno lentamente ridonando fiducia nei confronti del progetto.

Stando a quanto abbiamo appreso negli anni passati, WiLD è un titolo che prende luogo 10.000 anni fa, ambientato in un contesto selvaggio e pericoloso. Il giocatore sarà sin da subito messo nei panni di un bambino nelle primissime fasi dell'avventura, ma sarà poi in grado di prendere possesso delle svariate creature che popoleranno le sconfinate ambientazioni di gioco. A tal riguardo, Michel Ancel dichiarò che la grandezza della mappa sarebbe stata paragonabile a quella dell'intera Europa, con un sistema dinamico di meteo e stagioni, e costellata di possibilità tanto numerose da apparire infinite.