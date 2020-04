WiLD, l'esclusiva Sony ancora viva e in arrivo su PS4 e PS5? Nuovi artwork!

Gli ultimi aggiornamenti legati all'esclusiva Sony risalgono ormai ad un anno fa circa. Tra l'aprile e il maggio 2019, era infatti stato avvistato un nuovo artwork di WiLD.

Contestualmente, la cofondatrice di Wild Sheep Studios, Celine Tellier, aveva confermato che il progetto era vivo e vegeto ed ancora in pieno sviluppo grazie ai fondi concessi da Sony. Da allora, tuttavia, nessuna ulteriore informazione sul gioco è stata diffusa dal team di sviluppo. Una situazione alquanto insolita, anche considerato il fatto che WiLD è stato annunciato ufficialmente durante l'ormai lontana edizione 2014 della Gamescom di Colonia.

Ora, a riaccendere le speranze ci pensa il sito ufficiale di Wild Sheep Studios, sul quale hanno fatto la propria comparsa degli artwork dedicati a WiLD e completamente inediti. La sempre attenta community videoludica ha provveduto a raccogliere le immagini e a dar loro maggiore visibilità tramite i canali social. Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare cinque suggestive concept art legate al progetto videoludico dalle sorti misteriose.



L'avvistamento ha riacceso le voci di corridoio legate alla pubblicazione del gioco, presentato agli esordi come esclusiva PlayStation 4. Le tempistiche hanno infatti spinto parte del pubblico a ipotizzare che il gioco di Wild Sheep Studios sia ormai destinato a vedere la luce anche su next-gen, con l'arrivo di PS5 previsto per la fine del 2020. Ad ora, ovviamente, si tratta solo di ipotesi: non resta altro da fare che attendere eventuali annunci in merito da parte di Sony.