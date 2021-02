WiLD esiste ancora? Indizi sul ritorno su PS5! Ne parliamo in video

L'esclusiva Sony sparita misteriosamente dai radar dell'attualità videoludica potrebbe essere in procinto di fare un clamoroso ritorno sulla scena: c'è ancora speranza per WiLD?

A infondere speranza nei videogiocatori che erano stati conquistati dal concept del progetto firmato da Michel Ancel è stata la recente pubblicazione di un annuncio di lavoro di Wild Sheep Studio, che ha richiamato alla mente il gioco. La presentazione del titolo open world dalla natura survival risale a ormai molto tempo fa, con il reveal di WiLD risalente all'estate del 2014. Fu infatti durante la conferenza Sony alla Gamescom di Colonia che il padre di Beyond Good & Evil e Rayman presentò per la prima volta l'ambiziosa e originale produzione. Destinata ad approdare in esclusiva su console Sony, WiLD purtroppo sparì in seguito dalla scena comunicativa del colosso videoludico, con il team di Wild Sheep Studio restio nell'offrire aggiornamenti sullo sviluppo.



Come detto, però, un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla software house sembra suggerire che l'open world non sia del tutto perduto e che il suo destino possa essere quello di trovare infine spazio su PlayStation 5. Per cercare di fare il punto della situazione e analizzare le prospettive future, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: sperate che il progetto di Michael Ancel esista ancora?