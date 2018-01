Wild Guns Reloaded arriverà su Switch nei primi mesi dell'anno

ha annunciato chesarà disponibile anche su Switch nei primi mesi dell'anno. Il gioco è già disponibile su PlayStation 4 e PC, l'edizione per la console ibrida di Nintendo presenterà però due modalità inedite.

Nello specifico, Wild Guns Reloaded per Switch includerà le modalità Beginner Mode e Boss Rush. La prima offrirà vite infinite rendendo il gioco più semplice mentre la seconda permetterà di affrontare tutti i boss in sequenza, con l'obiettivo di migliorare il proprio punteggio.

Non sono previsti invece personaggi aggiuntivi rispetto alle edizioni già in commercio. Wild Guns è stato pubblicato originariamente nel 1995 su Super Nintendo, la versione Reloaded include in aggiunta due personaggi extra, Bullet e Doris, non presenti su SNES.