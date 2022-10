Wild Hearts: 7 minuti di gameplay in arrivo per l'hunting game di EA e Koei Tecmo

Dopo aver svelato Wild Hearts con un trailer, Electronic Arts e Koei Tecmo si preparano a mostrare tante scene di gameplay tratte dall'ambizioso hunting game in sviluppo presso il team Omega Force.

Il nuovo progetto in lavorazione presso gli studi che hanno dato forma alla serie di Dynasty Warriors e a titoli come Samurai Warriors, Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors sarà al centro del prossimo appuntamento mediatico organizzato da EA e Koei Tecmo per immergerci nelle atmosfere dei Wild Hearts.

Il gameplay esteso della nuova IP di Omega Force ispirata agli action ruolistici 'in stile Monster Hunter' verrà trasmesso a partire dalle ore 15:00 italiane di mercoledì 5 ottobre. Il video ci porterà idealmente nel mondo di Azuma per prepararci all'epica avventura da vivere in questa dimensione fantasy che trae spunto dal folklore e dall'architettura del Giappone feudale.

Nei giorni scorsi, i rappresentanti di Omega Force hanno offerto delle importanti precisazioni sull'impianto ludico del loro hunting game, dichiarando che Wild Hearts avrà una cooperativa a 3 giocatori, una 'limitazione' dettata dalla necessità di garantire un'esperienza di gioco bilanciata a prescindere dal livello raggiunto dal proprio alter-ego o dalla progressione delle sfide già affrontate.