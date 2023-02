Wild Hearts si aggiorna su PC: la patch migliora le prestazioni e non solo

Come ormai ben saprete, Wild Hearts soffre di gravi problemi su PC che impediscono di giocare ad un framerate adeguato sulle macchine da gioco più performanti. Per mettere una pezza ad alcuni di questi fastidiosi inconvenienti, il team di sviluppo ha appena pubblicato un aggiornamento su Steam ed EA App.

Scaricando ed installando l'ultima versione dell'hunting game ispirato a Monster Hunter, potrete riscontrare un miglioramento del framerate sulle configurazioni di fascia alta, soprattutto per quello che riguarda i processori. Ad accompagnare questa importante miglioria troviamo anche un fix al problema legato ai suoni, che in alcuni casi erano assenti o si attivavano in ritardo rispetto al previsto.

Un'altra modifica apportata dall'aggiornamento in questione è legata alle impostazioni grafiche predefinite: d'ora in poi, chiunque avvierà Wild Hearts per la prima volta si ritroverà con la risoluzione 1080p a 16:9 settata come predefinita. Questo cambiamento è dovuto al fatto che Omega Force considera questa risoluzione come quella consigliata per tutti i giocatori al fine di avere un quantitativo di fotogrammi al secondo più elevato. I soli possessori delle schede video AMD Radeon RX 7900 XTX non dovrebbero più riscontrare una serie di artefatti grafici che rendevano impossibile giocare in determinate situazioni.

L'ultima novità della patch non coinvolge il comparto tecnico ma il sistema di registrazione dei progressi. Pare infatti che un grave bug in grado di corrompere i file di salvataggio è stato definitivamente risolto ed ora non vi è più alcun rischio per i cacciatori di tutto il mondo.

Avete già letto la nostra recensione di Wild Hearts?