Wild Hearts, arriva la nuova patch di marzo: cosa introduce la patch 1.1.0?

Vi è stato un gran parlare dell'ultima produzione Koei Tecmo ed Electronic Arts nelle scorse settimane, come nel caso della recente classifica che ha visto Wild Hearts non superare Hogwarts Legacy in Giappone e non solo. Eppure, si ritorna a discutere del progetto Monster Hunter-like a seguito dei nuovi contenuti usciti quest'oggi.

Più di un mese fa si era parlato della road map dei futuri contenuti in arrivo su Wild Hearts per il mese di marzo ed aprile, e Koei Tecmo ha pubblicato la patch 1.1.0 (1.4.9.4 su PC) del proprio hunting game nella giornata del 23 marzo. Vi sono tante novità all'orizzonte con nuove armi, nuove missioni, Grimstalker e tanto altro che aspetta solo di essere scoperto da ogni giocatore.

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle ultime introduzioni, opportunamente segnalate dallo stesso publisher Electronic Arts così da fornire una panoramica generale sulla nuova patch e su quello che ci possiamo aspettare dai contenuti aggiuntivi delle prossime settimane:

Sull'isola di Natsukodachi arriva Grimstalker, un inedito Kemono pronto a lanciare una nuova sfida ai cacciatori. Capace sia di manipolare le fiamme che il mare, Grimstalker sarà una vera e propria spina nel fianco per i propri nemici intenti a dargli la caccia. Inoltre, come segnalato da EA, i suoi livelli di rabbia influenzano le tipologie di elementi da lui assoggettabili;

La patch 1.1.0 introduce nuove armi e un nuovo set di armature, come nel caso della armi Grimstalker e dell'armatura Fulgent;

Introdotte nuove missioni, dalla difficoltà tarata verso l'alto che rappresenteranno un ostacolo per i cacciatori inesperti. Al completamento di ognuna delle nuove missioni, i giocatori potranno ottenere nuovi timbri chat, nuove emote e non solo.

Le novità, poche per quanto possano sembrare alla prima apparenza, aspettano di essere scoperte da tutti i giocatori che popolano il mondo di Wild Hearts. Intanto, però, EA ribadisce che vi è una nuova serie di contenuti aggiuntivi alle porte di aprile. Murakomo, nuovi Karakuri e tanto altro ancora: è questa la base dei nuovi DLC gratuiti di Wild Hearts, prossimi all'uscita nel corso delle settimane a seguire. Avete già mosso i primi passi nell'ultima avventura targata Koei Tecmo, o siete titubanti? In questo caso, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione della nuova promettente stagione di caccia intitolata Wild Hearts.