Wild Hearts: battaglie con i mostri e tanta esplorazione open world nel video gameplay

A una settimana di distanza dal primo trailer di Wild Hearts, EA e Koei Tecmo mostrano le primissime scene di gameplay dell'ambizioso hunting game a mondo aperto in sviluppo presso il team Omega Force.

Il nuovo filmato confezionato dagli autori della serie action musou di Dynasty Warriors ci aiuta a tratteggiare i contorni dell'ampio perimetro ludico e contenutistico di quest'opera che trae ispirazione da titoli come Monster Hunter Rise (per quanto concerne il sistema di combattimento) e Zelda Breath of the Wild (per la libertà offerta nell'esplorazione della mappa).

Nel trailer è possibile intuire la profondità di un sistema di gioco basato sull'alternanza delle tecniche di attacco e sulla curiosità di chi, addentrandosi nelle aree più pericolose di questo mondo ispirato al folklore del Giappone feudale, vorrà scoprire armi ed equipaggiamenti speciali per migliorare le proprie abilità di caccia. La ricca video-dimostrazione lascia intravedere anche i gadget utilizzabili dal nostro alter-ego, dai rampini per coprire velocemente ampie distanze al parapendio in stile Zelda BOTW per sorvolare le regioni più impervie.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che Wild Hearts sarà disponibile dal 17 febbraio 2023 su PC e in esclusiva su console di ultima generazione, e quindi solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.