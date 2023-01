Wild Hearts, tra poco si torna a caccia: Electronic Arts annuncia un nuovo video-gameplay

Con l'uscita di Wild Hearts non troppo distante, fissata al 17 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Electronic Arts e Omega Force si preparano a mostrare nuovamente in azione il loro promettente hunting game.

Il colosso americano conferma per il 26 gennaio 2023 un filmato inedito che verrà pubblicato alle ore 16:00 italiane. Per l'occasione i nuovi stralci di gameplay verranno catturati su PS5, mostrandoci dunque maggiormente nel dettaglio i lavori svolti sulla console ammiraglia di Sony. Nello specifico, inoltre, EA ci mostrerà la battaglia tra tre cacciatori e la potente Golden Tempest, una creatura di enormi dimensioni che fa ricorso ad attacchi aerei e getti d'aria per mettere in difficoltà i protagonisti.

Sarà dunque l'occasione per avere un ulteriore assaggio delle meccaniche di gioco messe in piedi da Omega Force, che già alla fine del 2022 aveva comunque mostrato un altro filmato del suo hunting game: un trailer sulle feroci creature di Wild Hearts ci ha fatto fare la conoscenza di alcuni dei nemici più temibili che affronteremo durante l'avventura, oltre a darci alcune indicazioni su come affrontarli al meglio delle proprie capacità.

In attesa dunque del prossimo filmato, potete intanto leggere la nostra prova di Wild Hearts, scoprendo tutte le nostre sensazioni in merito all'opera di EA e Omega Force.