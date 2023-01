Wild Hearts: a caccia del temibile Golden Tempest nel nuovo, frenetico trailer

Come anticipato in precedenza, Electronic Arts ha pubblicato il nuovo video-gameplay di Wild Hearts, che ci mostra da vicino il combattimento con il potente Golden Tempest, una delle creature più temibili all'interno dell'hunting game sviluppato da Omega Force.

Il filmato ci offre l'occasione per dare un ulteriore sguardo ravvicinato alle meccaniche di gioco, che vedono tre giocatori riunirsi per andare a caccia di mostri attraverso le terre di Azuma, una regione immaginaria ispirata al Giappone feudale. Il Golden Tempest nello specifico si presenta come un nemico non solo di grosse dimensioni, ma anche piuttosto potente ed aggressivo: oltre a sferrare devastanti attacchi ravvicinati con le sue zampe e la lunga coda, la bestia scatena diversi poteri elementali basati sull'aria, che possono arrecare ingenti danni ai cacciatori troppo vicini al suo raggio d'azione.

I giocatori dovranno quindi collaborare a stretto contatto per indebolire velocemente il Golden Tempest: tra cannoni, attacchi ravvicinati in combo e trappole, c'è tutto l'occorrente per mettere in difficoltà l'avversario ed ottenere così una grande vittoria a suon di preziose ricompense.

Ricordiamo che Wild Hearts sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 17 febbraio 2023. Con l'uscita che si avvicina a grandi passi, EA ha inoltre già rivelato i bonus pre-order di Wild Hearts oltre ai contenuti dell'edizione Karakuri.