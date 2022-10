Wild Hearts, si va a caccia in tre: niente cooperativa a quattro giocatori

Dopo oltre quattro anni di sviluppo per Wild Hearts, l'ambizioso hunting game è finalmente tornato a mostrarsi con un ricco trailer dedicato, accompagnato da abbondanti informazioni.

Tra queste ultime, troviamo un'ampia rassegna di dettagli sulla modalità multiplayer inclusa nell'avventura. Nel suggestivo mondo di Wild Hearts, i giocatori potranno infatti unire le forze per cimentarsi in impegnative missioni di caccia. Originariamente pensata per gruppi composti da 4 utenti, l'opzione cooperativa alla base del titolo ha tuttavia subito alcune modifiche.

In seguito al recente reveal, EA e Omega Force hanno infatti confermato che la co-op di Wild Hearts supporterà un massimo di tre giocatori. Una scelta che il team di sviluppo ha motivato ampiamente, chiamando in causa in particolare l'esigenza di ottenere un buon bilanciamento tra divertimento in compagnia e livello di sfida proposto dalle missioni. In aggiunta, Omega Force ha ritenuto che ridurre la portata del multiplayer da 4 a 3 giocatori avrebbe semplificato la formazione di gruppi di gioco stabili.



Come già confermato dal team di sviluppo, ricordiamo che Wild Hearts non uscirà su Xbox One e PS4, con debutto atteso in esclusiva next gen, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La data di lancio è già stata fissata al prossimo 17 febbraio 2023.