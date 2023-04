Wild Hearts, continua la sfida a Monster Hunter: prova gratuita, limit break e tanto altro

A poco più di qualche giorno dall'uscita della patch di marzo mostruosa di Wild Hearts, con tante soprese e nuovi contenuti, Koei Tecmo ufficializza l'arrivo di altre novità per il mese di aprile per il suo hunting game. La grande mole di cambiamenti pronti ad approdare su Wild Hearts prevede nuovi Kemono, nuovi Karakuri e molto altro.

Il team di sviluppo festeggerà l'arrivo della primavera con elementi inediti che verranno rilasciati per tutto il mese di aprile. Tuttavia, i creatori di Wild Hearts hanno pensato anche a tutti coloro i quali non hanno ancora messo piede in quel di Azuma e dintorni: proprio in occasione dell'update in questione, vi sarà modo di provare Wild Hearts gratuitamente fino al 13 aprile 2023.

Intanto, però, quali novità attendono i cacciatori più esperti? Qui di seguito vi riportiamo una panoramica dell'update di aprile:

Nuovi Kemono: i petali di ciliegio sono presagio dell'arrivo di Murakomo, simile ad una volpe-danza pronta ad uccidere tutti i suoi nemici;

simile ad una volpe-danza pronta ad uccidere tutti i suoi nemici; Nuovi Karakuri: non può mancare di certo l'arrivo di ulteriori strumenti di caccia per il proprio alter ego digitale. Con il mese di aprile è l'ora di salutare la trottola, che permette di scacciare i venti selvaggi di Murakumo;

Wild Hearts introdurrà un sistema di Limit Break per armi e armature, il quale consentirà di potenziare il proprio arsenale da battaglia;

Arriveranno ulteriori correzioni di bug e glitch segnalati dai giocatori.

I cambiamenti all'orizzonte sono davvero tanti, soprattutto in seguito alla recente patch di Wild Hearts che migliora l'utilizzo della CPU su PC. Tuttavia, come segnalato in via ufficiale, il tutto non termina qui: il 20 aprile arriveranno ulteriori novità sui prossimi contenuti in uscita per l'hunting game targato Koei Tecmo.