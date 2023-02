Wild Hearts: demo disponibile su Xbox Game Pass e EA Play, i primi 24 minuti di gameplay

Nel mentre ci avviciniamo sempre più alla data di debutto del nuovo hunting game nato dalla collaborazione stretta tra Koei-Tecmo e Omega Force con Electronic Arts, la demo di Wild Hearts è già disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass ed EA Play.

Wild Hearts è un hunting game con elmenti ruolistici in cui daremo la caccia a creature gigantesche, simile per molti aspetti all'amata serie Monster Hunter di Capcom. Il titolo è nato nelle fucine dello studio Omega Force di Koei Tecmo, che in passato ha prodotto le serie Dynasty Warriors e Nobunaga's Ambition.

Wild Hearts apporta alcune modifiche alla formula ben rodata dalla serie di Monster Hunter, in particolare l'aggiunta dei karakuri: si tratta di aggeggi e dispositivi creati utilizzando una tecnologia antica che può aiutare a cambiare le sorti di una battaglia.

La prova gratuita include 10 ore di accesso al gioco completo: il tempo è l'unico fattore che vi limiterà, non ci sono infatti barriere che vi impediscono di provare tutto ciò che Wild Hearts ha da offrire.

Nel mentre attendete il download della versione di prova, in cima alla notizia potete già dare uno sguardo ai primi 24 minuti di gameplay di Wild Hearts, catturati e pubblicati da IGN.com.

Per ulteriori approfondimenti sulla produzione targata Koei-Tecmo e EA vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wild Hearts, in attesa del debutto fissato al 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.