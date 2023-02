Wild Hearts è disponibile su Game Pass, EA Play o PlayStation Plus?

Wild Hearts è in arrivo il 16 febbraio su console PlayStation, Xbox e su PC, ma il gioco di Omega Force sarà disponibile anche nei cataloghi di Xbox Game Pass, PlayStation Plus e EA Play oppure no? Facciamo chiarezza su questo aspetto.

Il gioco non sarà disponibile al lancio su PlayStation Plus Extra/Premium o su Xbox Game Pass/PC Game Pass, di fatto nemmeno su EA Play in versione completa, quest'ultima sarà però disponibile su EA Play PRO su PC, dunque gli abbonati al profilo premium di EA Play (disponibile solo su piattaforma Windows) potranno giocare con l'edizione completa di Wild Hearts sin dal 16 febbraio senza bisogno di acquistare il gioco.

Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e EA Play possono ora scaricare gratis la demo di Wild Hearts e giocare le prime dieci ore dell'avventura, senza altre limitazioni se non il consueto limite orario. Wild Hearts si sbloccherà alle 17:00 del 16 febbraio su PC mentre su console PlayStation e Xbox i server aprono dalla mezzanotte del 17 febbraio 2023.

EA e Omega Force hanno già annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per Wild Hearts, lo studio ha già stilato una roadmap piuttosto corposa, con aggiornamenti e contenuti aggiuntivi programmati a lungo termine come parte del supporto post lancio.