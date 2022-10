Wild Hearts: EA e Omega Force non sono intimiditi dai confronti con Monster Hunter

Electronic Arts e Koei Tecmo hanno presentato il gameplay di Wild Hearts, un nuovo action game che per diverse caratteristiche ricorda la ben più nota seria di Monster Hunter. Le due compagnie si dicono fiduciose nel progetto frutto dell'inaspettata collaborazione, e per nulla intimidite dagli inevitabili confronti col il franchise di Capcom.

Parlando con GamesRadar+ in una recente intervista, il game director di Wild Hearts Takuto Edagawa ha parlato delle ambizioni che lo studio nutre nei confronti di Wild Hearts, ed ha affermato che gli autori del progetto non temono i confronti con la serie di Monster Hunter.

"Entrambi siamo grandi fan del genere hunting game, amiamo i giochi di caccia e li giochiamo noi stessi", ha inoltre dichiarato Edagawa facendo riferimento anche al co-director Kotaro Hirata. "Ovviamente sappiamo che Monster Hunter è un titolo enorme nel genere degli hunting game, ed è davvero un onore essere paragonato a loro", ha quindi concluso.

La serie di Monster Hunter è tra le più affermate sul mercato, e gli ultimi episodi pubblicati da Capcom, inclusi Monster Hunter World e Monster Hunter Rise, non hanno fatto altro che accrescere ulteriormente la popolarità del brand. Wild Hearts sembra però avere le carte in regola per competere con un mostro sacro di tale portata, ma sarà indubbiamente necessario provare e sviscerare in maniera più approfondita l'esperienza curata da EA e Omega Force.

Se volete saperne di più al riguardo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wild Hearts, nell'attesa del debutto del gioco fissato al 13 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.