Wild Hearts: il gioco di caccia di EA e Koei Tecmo si mostra nel primo trailer

Come promesso da Electronic Arts ed Omega Force, oggi è stato mostrato il primo trailer di Wild Hearts, nuovo hunting game ambientato nel Giappone feudale e in arrivo prima di quanto previsto.

Il breve filmato del nuovo prodotto EA Originals, in sviluppo presso gli stessi autori di Dynasty Warriors, propone uno stile di gioco molto vicino a quello di Monster Hunter Rise, con i protagonisti che devono andare a caccia di enormi creature che non si faranno mandare al tappeto facilmente. Per combattere questi temibili avversari, i giocatori avranno a disposizione una serie di armi in grado di trasformarsi, come la katana che all'occorrenza può diventare una frusta acuminata. In aggiunta, i nostri cacciatori avranno l'opportunità di schierare svariati gadget e, oltre alle immancabili postazioni fisse, vi saranno anche strutture posizionabili e deltaplani che, se usati in maniera corretta, permetteranno di balzare sul dorso del mostro e di infliggergli ingenti danni.

Al termine del filmato è stata inoltre svelata la data d'uscita: il titolo arriverà infatti il prossimo 17 febbraio 2023 solo sulle piattaforme dell'attuale generazione, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, Epic Games Store ed Origin). Passando invece al prezzo, Wild Hearts verrà venduto a 69,99 dollari.