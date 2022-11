Wild Hearts: l'hunting game di EA e Koei-Tecmo in un nuovo gameplay trailer

Dopo essersi dichiarati totalmente fiduciosi sulle potenzialità di Wild Hearts e di non temere confronti con la serie di Monster Hunter, Electronic Arts, Koei-Tecmo e Omega Force tornano a mostrare in azione Wild Hearts con un nuovo gameplay trailer dedicato all'hunting game.

Protagonisti del nuovo filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia sono i karakuri, attrezzi che possono essere utilizzati in battaglia contro le bestiali creature sia come armi che come trappole. Si riveleranno molto preziosi anche per le fasi di building e raccolta delle risorse.

Sfrutta l'energia della natura per alimentare l'antica tecnologia karakuri in Wild Hearts. Perfetti sia come armi che come strumenti, i karakuri possono assumere diverse forme. In battaglia ti aiuteranno a tendere trappole, contrattaccare e infliggere danni devastanti contro i kemono. Ma, oltre a distruggere, i karakuri possono anche essere utilizzati per costruire. Usali per raccogliere risorse, affinare le tue abilità, sposarti agilmente e molto altro ancora. Affronta le bestie più feroci con il potere della tecnologia antica. In Wild Herts, il nuovo titolo che reinterpreta il genere dei giochi di caccia, userai una serie di congegni per sconfiggere spaventose belve che incarnano lo spirito della natura. Vai a caccia in solitaria, oppure gioca con gli amici in modalità cooperativa.

Nell'attesa del debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One fissato al 17 febbraio 2023, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wild Hearts per ulteriori approfondimenti sull'hunting game.