Wild Hearts ha incantato EA: il publisher nutre grandi speranze per l'hunting game

Pubblicato tramite l'etichetta EA Originals, Wild Hearts è il gioco di caccia sviluppato da Omega Force (studio noto per Dynasty Warriors e i suoi vari spin-off) ispirato alla celebre serie di Monster Hunter. Electronic Arts si è detta molto fiduciosa nei confronti del progetto realizzato in collaborazione con Koei-Tecmo.

Oltre ad aver rivelato i numeri finanziari in crescita resi possibili dal successo di FIFA 23 e i live service, Andrew Wilson, CEO di EA, ha rivelato di essere rimasto incantato da Wild Hearts e di nutrire grandi aspettative nei confronti dell'hunting game ambientato in un Giappone feudale in chiave fantasy. In sviluppo da 4 anni presso Omega Force, Wild Hearts può rivelarsi una grande sorpresa secondo Wilson:

"È iniziato con quella che sembrava un'idea piuttosto piccola per noi internamente, e ogni volta che abbiamo visto il prodotto siamo rimasti sbalorditi e ipnotizzati da quello che stavano facendo", ha confessato Wilson durante l'ultimo incontro con gli azionisti. "Il genere degli hunting game è relativamente giovane. È esploso. È maturo per l'innovazione, la creatività e l'espansione, e quello che vediamo fare dal team sono tutte le cose che la community chiede nel genere. E la risposta finora è stata davvero, davvero buona.

E quindi, non voglio esagerare, ma ve lo dico, l'ho visto e penso che sia incredibile, la community l'ha visto e pensa che sia incredibile. Quanto può essere grande? Non lo sappiamo ancora, ma penso che ci sia un percorso affinché questa possa essere un'opportunità davvero interessante per noi, per il team di sviluppo e per la community in generale".

Nell'attesa del debutto in programma per il 17 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wild Hearts.