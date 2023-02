Wild Hearts, niente microtransazioni: Kemono, Performance Mode e Demo

Tra i nuovi videogiochi in uscita a febbraio 2023, trova spazio anche Wild Hearts, hunting game e nuova IP distribuita da Electronic Arts. In vista del lancio, il team di sviluppo ha svelato numerosi dettagli sulla produzione.

Nel corso di una sessione di AMA condotta su Reddit, il produttore esecutivo del gioco ha affrontato diverse tematiche. Tra queste, ha trovato spazio anche la conferma della totale assenza di microtransazioni in Wild Hearts. Oltre a non includere sistemi di monetizzazione in-game, il titolo proporrà anche un supporto post-lancio composto da DLC gratuiti.

Al Day One, i giocatori dell'hunting game potranno cimentarsi con la caccia a 20 diverse specie di Kemono. Il numero di mostri inclusi è però destinato ad aumentare in fase di supporto post-lancio. Per i giocatori che desiderano avere un primo assaggio dell'esperienza, il produttore esecutivo ha ricordato che presto sarà pubblicata una Demo di Wild Hearts. A partire dal 13 febbraio, gli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate potranno trascorrere 10 ore all'interno del titolo.



Spazio infine ad alcuni dati tecnici sulle modalità di fruizione dell'hunting game. Su PS5 e Xbox Series X, Wild Hearts proporrà una Quality Mode, con risoluzione in 4K e frame rate a 30 fps, oppure una Performance Mode, con frame rate a 60 fps e risoluzione a 1080p.



Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che è disponibile la nostra prova di Wild Hearts.